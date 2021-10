voor het eerst in 104 jaar een koninklijke bruiloft in Rusland

De Romanovs zijn terug. Zo voelde het voor sommigen tenminste een beetje toen George Romanov, een verre nakomeling van de Russische tsarenfamilie, enkele dagen geleden met zijn Italiaanse verloofde Rebecca Bettarini in het huwelijksbootje stapte in de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg.Het was de eerste ‘koninklijke’ bruiloft in Rusland sinds de revolutie van 1917. En hij werd dan ook luxueus gevierd; maar liefst 1500 gasten waren uitgenodigd, onder wie enkele royals uit België, Spanje en Liechtenstein. De juweliersfamilie Fabergé, die bekendheid verwierf met de herkenbare gouden eieren, ontwierp de peperdure trouwringen.De ceremonie stond in schril contrast met de wijze waarop de tsarenfamilie in het communistische tijdperk werd verguisd. De laatste tsaar Nicolaas II werd in 1918 met zijn familie door de bolsjewieken vermoord. Maar sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kijken veel Russen met nostalgie en hernieuwde bewondering naar de lang vervlogen tijd van de monarchie.