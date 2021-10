Moeder riskeert eigen leven om zoontje te beschermen van omvallende muur

Op beelden is te zien hoe een Braziliaanse vrouw haar zoontje redt van een omvallende muur door het gevaarte op haar te laten vallen.Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af in Brazilië. Een vrouw zat neer naast een bakstenen muur terwijl haar zoontje voor haar stond. Plots wijst het jongetje naar de muur, die in hun richting omvalt.De vrouw staat meteen recht en gaat boven haar zoontje hangen terwijl de bakstenen op en naast haar terechtkomen. Door haar moedige reactie is het jongetje ongedeerd en lijkt zij eveneens weinig last te ondervinden.Een Braziliaanse politicus van de Partido Social Democrático deelde het filmpje op Twitter. «Waardeer de moeder die je hebt», schreef hij erbij.