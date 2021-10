Vader op slippers vangt alligator met … een vuilbak

Een vader uit Mount Dora, Florida, is viraal gegaan omdat hij op indrukwekkende wijze een alligator heeft overmeesterd. De onbevreesde man, gehuld in een simpele short, t-shirt en sokken in slippers, vond er niks beters op dan het gigantische reptiel met een plastic vuilbak te vangen.De kinderen van de 26-jarige Eugene Bozzi kwamen hem vertellen dat ze een alligator hadden gezien, maar de vader dacht dat het om een babyexemplaar ging. Toen hij zag dat het geen baby maar een flink uit de kluiten gewassen volwassen alligator betrof, besloot hij de grove middelen in te zetten: een vuilnisbak. In het filmpje, dat intussen door miljoenen mensen is bekeken, is te zien hoe Eugene er in slaagt om het reptiel in de vuilnisbak te laten kruipen, waarna hij die rechtop zet. Eens de alligator gevangen, klinkt er luid applaus voor de heldhaftige vader. Zelf blijft hij er bescheiden onder: «Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen», zegt Eugene tegen lokale media. «Het enige waar ik aan dacht was aan de bescherming van mijn kinderen en de andere kinderen die buiten aan het spelen waren.»Eugene rolde de vuilbak met alligator naar een nabijgelegen natuurgebied, waar hij het beest voorzichtig losliet. Het dier was in goede gezondheid en leek niet gewond.