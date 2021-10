Vrouw verkoopt haar kind van 9 maanden oud na scheiding om andere man te huwen

Een vrouw verkocht haar negen maanden oude zoon na het scheiden van haar man, omdat ze opnieuw wilde trouwen en het kind een last bleek te zijn voor haar.de in India wonende Jebamalar (2trouwde in 2019 met haar 38-jarige man, maar slechts enkele maanden na hun huwelijk scheidden ze.De vrouw keerde hierna samen met haar kind terug naar het huis van haar ouders, meldt Times now News.Haar ouders probeerden een tweede huwelijk te regelen, maar vonden dat het kind de vooruitzichten op het vinden van een geschikte partner belemmerde. De familie besloot toen om de baby te verkopen.Eind vorige maand bereikten ze een akkoord met een koppel, dat geen kinderen had, voor de verkoop van het kind.De vader was echter niet op de hoogte van hun acties en schakelde de politie in, die het kind redde.Zes personen, waaronder de moeder en haar familieleden, zijn gearresteerd.