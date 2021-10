China wil ruimtestation van 1 kilometer lang bouwen

Het gigantische ruimtestation moet dienen als basis voor ruimteonderzoek, en astronauten kunnen er langere tijd verblijven.



Het Chinese wetenschapsfonds National Natural Science Foundation of China verzocht onlangs ingenieurs en experts de mogelijkheden te onderzoeken om een enorm ruimtestation te bouwen in een baan om de aarde.



Het station moet maar liefst 1 kilometer lang worden. Ter vergelijking: het internationale ruimtestation ISS is maar 110 meter lang, inclusief de grote zonnepanelen.



Volgens de Chinezen is het grote ruimtestation bedoeld ‘voor toekomstige exploitatie van de grondstoffen in de ruimte, onderzoek van de raadsels van het heelal en langdurig verblijf in een baan om de aarde’.



Het zal niet meevallen om bouwmaterialen te ontwikkelen die licht genoeg zijn om de ruimte in te sturen en om bouwtechnieken te bedenken waarmee het mogelijk en veilig is om zo’n enorm object om de aarde te laten draaien.



De bouw van het ISS kostte 100 miljard dollar.

Het gigantische ruimtestation kan tientallen jaren als basis dienen voor ruimteonderzoek, maar is wel astronomisch duur om te bouwen. Aan het ISS is 20 jaar gewerkt. Het weegt nu circa 417 ton, en de bouw kostte zo'n 100 miljard dollar.

Als het van dezelfde kwaliteit is als veel van de andere chinese producten dan wil ik geen astronaut zijn in dat gevaarte.

