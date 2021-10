06-10-2021 10:16:40

"What's in a name, that which we call a rose by any other name would smell as sweet", schreef een Engelsman ooit. Blijft de Vraag of die UKers zo zoet / lekker ruiken?GB is dus: Geen BrittenUK: .. Hoe noem je een inwoner van Het Koninkrijk? En of ze echt zo 'verenigd' zijn? Volgens mij is er behoorlijk veel verdeeldheid... Vooral nu ze geen fazant krijgen te eten met kerstmis