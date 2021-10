Vrouw verdient 1 miljoen dollar in jaar tijd door zich voor te doen als een hond

Een vrouw heeft in een jaar tijd US$ 1 miljoen verdient door zich als een hond voor te doen op de populaire site OnlyFans.Het platform stelt gebruikers in staat om voornamelijk sensuele en intieme video’s en afbeeldingen te delen met abonnees, die betalen om toegang te krijgen tot de inhoud.De Amerikaanse Jenna, bekend als ‘Puppy Girl Jenna’, zegt dat ze haar interesse in het puppyspel (een fetish, het zich voordoen als een hond) gebruikte om enorme hoeveelheden geld te verdienen.Ze vertelt dat ze begon met het maken van “standaard” sensuele video’s, maar besefte dat deze markt oververzadigd was, dus besloot ze haar hobby “puppyspel” te gebruiken om geld te verdienen, meldt ze tijdens een podcast.Jenna geeft toe dat niet eenieder de video’s leuk vindt en wordt ze soms bekritiseerd.“Ik heb het gewoon naar m’n zin en ik doe niemand pijn, ik doe niets slechts, ik kan niet geloven dat mensen zich hierover kunnen opwinden”, aldus de online entertainer.