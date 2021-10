Litouwse artsen vinden kilo spijkers en schroeven in maag van patiënt

Artsen in een ziekenhuis in Litouwen hebben in de maag van een patiënt ruim een kilo aan kleine metalen objecten aangetroffen, waaronder spijkers en schroeven. Dat hebben de dokters vrijdag bekendgemaakt.



Röntgenfoto’s wezen al snel uit dat de patiënt metalen objecten in de maag had, waarvan sommige tot tien centimeter lang. Daardoor was zijn leven in gevaar.



Tijdens een drie uur durende operatie werden alle metalen objecten verwijderd. ,,Zoiets hebben we nooit eerder gezien”, aldus chirurg Algirdas Slepavicius. Volgens de arts was de man de voorbije weken begonnen met het inslikken van metalen objecten, nadat hij gestopt was met het drinken van alcohol.

Reacties

05-10-2021 10:10:23 Buick

Erelid

WMRindex: 2.098

OTindex: 625

Wnplts: amsterdam

Die man heeft geen ijzer tekort.

05-10-2021 10:14:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.615

OTindex: 86.415

Een echte ouwe ijzervreter dus.

05-10-2021 10:24:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.642

OTindex: 79.423



Maar metalen objecten inslikken... Okay. Alcohol is slecht voor je..Maar metalen objecten inslikken...

05-10-2021 10:46:27 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.056

OTindex: 3.663



Monsieur Mangetout Sommige mensen maakten er een show van.

