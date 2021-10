Boze echtgenoot slaat dermatoloog in elkaar omdat hij zijn vrouw complimenteerde op een mooie huid

Een Russische arts liep dinsdag een hersenschudding op nadat hij klappen kreeg te verwerken van een boze 29-jarige echtgenoot.



Naar verluidt had hij de hoofddoekdragende vrouw een compliment gegeven door te zeggen dat ze een mooie huid had.



De dermatoloog ging volgens de echtgenoot een stap te ver waarna hij overging tot het uitdelen van rake stoten.



Zijn vrouw was ook van mening dat de arts een ‘islamitische wet’ had overtreden. De vechtersbaas oordeelde verder dat een dokter zijn werk moet doen en geen complimentjes hoeft uit te delen.



De dader woonachtig in Siberië kreeg huisarrest.

Reacties

05-10-2021 08:15:13 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.061

OTindex: 3.172

Wat vreemd wat er allemaal onder de Islamitische wet wel en niet mag, het is nog vreemder dat men verwacht dat een niet-moslim dit behoort te weten.



Het gezicht is zichtbaar en ze zaten bij een huidspecialist wat verwacht de man waar er over gesproken wordt?



Een dokter die een operatie aan iemands grote teen heeft gedaan en kijkt hoe netjes het is geheeld zegt ook dat het mooi is geworden, waarom doet die idioot moeilijk over de dermatoloog?

05-10-2021 08:52:39 Ronin

Senior lid

WMRindex: 167

OTindex: 1

Ik betaal graag een enkeltje voor deze kerel, naar een land waar die Islamitiche wetten gelden. Bij deze islam-lunatic is duidelijk iets mis en hoort niet in de westerse samenleving.Ik betaal graag een enkeltje voor deze kerel, naar een land waar die Islamitiche wetten gelden.

