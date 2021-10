Kermiswagen rijdt zich klem onder viaduct

Een kermiswagen met gondels van het reuzenrad heeft zich donderdagmiddag klemgereden onder het spoorviaduct over de Lammenschansweg in Leiden. Exploitanten zijn donderdag druk met de opbouw van het Leidse lunapark.De vrachtwagen vervoerde niet alle gondels voor de blikvanger, maar ongeveer de helft is de exploitant nu wel kwijt. Hij is als een razende in de weer om vervangende gondels te regelen, want daarvan weet hij er nog wel een paar te staan.,,Ik ga nú naar Oostenrijk’’, zei hij terwijl hij in de wagen stapte. Het lijkt er dus op dat het reuzenrad op volle sterkte kan draaien wanneer de kermis zaterdagmiddag om half twee van start gaat.Twee andere vrachtwagens konden wel onder het viaduct doorrijden. Waarom het met de derde vrachtwagen mis ging, is niet bekend.Door de aanrijding met het spoorviaduct waren zowel het autoverkeer op de Lammenschansweg als het treinverkeer tussen Leiden en Utrecht enige tijd gestremd. De auto’s konden weer gaan rijden toen de beschadigde gondels op de vrachtwagen allemaal goed waren vastgesjord en de truck zijn weg kon vervolgen.