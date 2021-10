Dit huis staat te koop en lijkt wel erg hard op het stulpje van de Teletubbies

Voor velen onder ons waren de ‘Teletubbies’ een vast onderdeel van onze kindertijd. Po, Laa-Laa, Dipsy en Tinky Winky wisten steevast een glimlach op ons gezicht te toveren en we droomden er allemaal van om in hun door gras overgroeide huis te wonen. Wel, als je een aardige spaarrekening hebt, zou die wens weleens werkelijkheid kunnen worden.In het Britse Yorkshire is namelijk net een huis op de markt gekomen dat erg veel weg heeft van het stulpje waar de Teletubbies in wonen. Of je er ook een stofzuiger à la Noo-noo bij krijgt, is voorlopig niet duidelijk.Het huis in Yorkshire, meer bepaald Burley in Wharfedale, mag dan niet altijd zonovergoten zijn, verder heeft het wel wat weg van de Teletubbies-woonst. Binnenin vind je onder andere drie slaapkamers en de grote ramen geven je een prachtig zicht op de omgeving, terwijl het ontwerp van de woonst wel je privacy garandeert. En hoewel het interieur niet helemaal ons ding is, kan je niet ontkennen dat de afwerking luxe uitstraalt. Uiteraard hoort bij al dat moois ook een luxueus prijskaartje: immokantoor Dacre, Son and Harltley verkoopt het optrekje voor 1.195.000 pond. Niet niks, maar dan kan je wel zeggen dat je in een Teletubbies-huis woont.