Bedrijf zoekt mensen die lichaam willen uitlenen voor deepfake-video’s

Een Israëlisch bedrijf is op zoek naar mensen die hun gezicht en lichaam willen uitlenen om er met deepfaketechnologie duizenden video’s mee te maken. Je hoeft maar één keer echt model te spelen en telkens als je virtuele evenbeeld wordt ingezet, krijg je geld.



In de video’s van Hour One geeft dezelfde persoon Arabische en Zweedse les, legt ze de veiligheidsinstructies op een vliegtuig uit én maakt ze reclame voor tandpasta. En toch is die persoon maar één keer voor de camera moeten verschijnen. Hoe dat kan? Wel, de vrouw in die video’s heeft al die tekst nooit zelf ingesproken. De acteurs in de video’s zijn wél allemaal echte mensen, maar met hun speciale software kan het Israëlische bedrijf hen wat dan ook laten zeggen.



Hour One maakt video’s met behulp van artificiële intelligentie. Dat is dezelfde technologie die gebruikt wordt in deepfakes zoals deze video waarin Obama lijkt te zeggen dat Trump achterlijk is, terwijl die woorden nooit uit zijn mond kwamen. Het verschil? Hour One betaalt zijn acteurs wél.



Iedereen kan zich inschrijven om de ster van duizenden instructie- of bedrijfsvideo’s te worden. Net zoals bij een modellenbureau selecteert het bedrijf de beste kandidaten na een reeks audities. De geselecteerde mensen worden dan gefilmd voor een groen doek terwijl ze hun gekste gezichtsuitdrukkingen moeten boven halen. De klanten van Hour One kunnen dan later kiezen wat je precies zal zeggen en voor welke achtergrond je zal staan. Zo kan je dus Franse les geven onder de Eifeltoren of reclame maken op een tropisch eiland.



Zelf je kans wagen? Iedereen kan zich kandidaat stellen op de website Hourone.ai.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: