Vrouw renoveert badkamer, maar dan hoort ze haar kat plots miauwen vanuit de muur

Een Amerikaanse vrouw had even een stressmomentje toen haar badkamer betegeld was en ze haar kat plots niet meer vond. Bleek dat het beestje in de muur vastzat.



De vrouw deelde het akelige tafereel op TikTok. Ze renoveerde onlangs haar badkamer en haar kat vond tijdens de werken een schuilplaats in de open muur. Toen ze klaar was met het dichtmaken en betegelen van de muren, vond ze haar kat nergens meer.



Dezelfde avond hoorde ze gemiauw vanuit de muur. Ze haalde haar vader erbij en die maakte een gat in de muur. En jawel, daar was haar kleine held, gezond en wel.



Het filmpje ging viraal en werd inmiddels al bijna 6 miljoen keer bekeken. «Wat een geluk zeg!», «Katten slagen er altijd in om in de gekste situaties terecht te komen», en «Oh, maak er een huisje voor hem van», klinkt het onder meer in de reacties.

Reacties

03-10-2021 00:30:36 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.586

OTindex: 1.839



Zo heeft een kat van mijn broer ook een aantal dagen vastgezeten tussen een schutting en de tuinafscheiding van een buurman. Beest kon geen kant op...Herhaaldelijk miauwen leverde resultaat! Broer blij, beest zéér blij! Oh gut! Arm beest! Gelukkig goed afgelopen...Zo heeft een kat van mijn broer ook een aantal dagen vastgezeten tussen een schutting en de tuinafscheiding van een buurman. Beest kon geen kant op...Herhaaldelijk miauwen leverde resultaat! Broer blij, beest zéér blij!

03-10-2021 01:27:00 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.613

OTindex: 37.886

als dat kan gebeuren, zouden de sterke verhalen over huisdieren die onder nieuwe vloerbedekking vastzitten dan ook

