Vermiste man helpt urenlang met zoektocht naar hemzelf: Ik ben hier

Een man in Turkije heeft urenlang geholpen in een zoektocht naar een vermist persoon voordat hij besefte dat het ging om hemzelf. De man was volgens lokale media een avond drinken met vrienden, toen hij opeens verdween in een omliggend bos. Toen hij niet terugkeerde, schakelde zijn vrienden de autoriteiten in.



De man komt uit Inegol in de noordwestelijke provincie Bursa. De autoriteiten zetten meteen een zoektocht op om de 'vermiste' man te vinden. Ook een groep vrijwilligers hielp mee.



In een poging daartoe, werd urenlang zijn naam geroepen. Tot het moment dat een man in de groep plotseling zei: "Wie zoeken we? Ik ben hier". Het bleek de 50-jarige man zelf te zijn.



Het is niet de eerste keer dat een vermist persoon meedoet aan een eigen reddingsmissie. In 2012 gebeurde hetzelfde bij een Aziatische toeriste die vermist was in IJsland. Zij herkende naar verluidt haar eigen beschrijving niet.

01-10-2021 20:22:18 allone

toch wel knap: je zoekt naar iemand maar je weet niet wie je zoekt ..

hoe moet je dan zoeken?



01-10-2021 20:32:51 Buick

Die man heeft eindelijk zichzelf gevonden.

Het was even zoeken, dat wel.

01-10-2021 23:09:17 Emmo

@Buick : Vooral als je in aanmerking neemt dat er hele volksstammen zij die zichzelf hun leven lang niet vinden.

