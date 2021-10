Passagier met 900 gram goudpasta in anus gepakt op luchthaven

Het personeel op de luchthaven ontdekte een knobbel in de aars van een passagier.Tijdens de inspectie vonden ze meer dan 900 gram goudpasta in zijn endeldarm.Het incident vond maandag plaats toen de agenten de passagiers aan het fouilleren waren bij het controlepunt op een luchthaven in India.Een medewerker merkte de aanwezigheid van metaal op in de lichaamsholte van de passagier, schrijft India Today.Vervolgens werd hij naar de medische onderzoekskamer gebracht, waar een röntgenfoto van zijn onderlichaam aantoonde dat hij enkele metalen voorwerpen in zijn lichaamsholte droeg.Later gaf de passagier toe dat hij goud (in pastavorm) bij zich had, vier pakjes geelgoudpasta met een gewicht van ongeveer 909,68 gram.Hij werd overgedragen aan de douane voor verdere actie.