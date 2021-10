Automobilist 120 dagen de cel in na rijden zonder verlichting

Een automobilist die dinsdagochtend vroeg in Amsterdam zonder verlichting reed zal spijt hebben van de rit. De bestuurder bleek nog 120 dagen celstraf open te hebben staan.



Agenten hielden de automobilist tegen en dachten de bestuurder te herkennen. De automobilist gaf een valse naam op en had geen rijbewijs of ID-bewijs bij zich.



De automobilist viel uiteindelijk toch door de mand. "Na het afnemen van vingerafdrukken bleek het de gesignaleerde persoon te zijn", schrijft de politie op Twitter. Waarvoor de bestuurder eerder veroordeeld was is niet duidelijk.

Reacties

04-10-2021 18:06:53 Emmo

Stamgast



Als je wat te verbergen hebt moet je voorál niet opvallen.



Een voormalige collega werd eens in Amsterdam aangehouden met een slok op. Hij vroeg de agent waarom hij in eerste instantie aangehouden was. Antwoord van de agent was dat mijn collega zich zó angstvallig aan de maximumsnelheid had gehouden dat het leek of collega iets te verbergen had.

