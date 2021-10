Waarom draaien windmolens allemaal dezelfde kant op?

Overal in het landschap zie je ze opduiken. Windmolens. En allemaal draaien ze, zodra ze aan staan, netjes in de pas, dezelfde kant op. Rechtsom.



Waarom draaien al die windturbines eigenlijk dezelfde kant op? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! door Herman Gort uit Hoogeveen.



Volgens het windpark De Drentse Monden en Oostermoer is het antwoord simpel. Wetenschappers hebben berekend dat een rechtsdraaiende windmolen in Nederland meer wind vangt dan een linksdraaiende. Dit zou met de overheersende windrichting in Nederland te maken: vaak komt deze uit het zuidwesten.



Andere onderzoekers hebben uitgeplozen dat de molens juist linksom zouden moeten draaien, zo is te lezen in dit artikel van Quest. "Onlangs kwam een team wetenschappers van onder meer het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt tot de conclusie dat je windmolens juist linksom moet laten draaien, want dan brengen ze meer op. Tenminste: op het noordelijk halfrond. Op het zuidelijk halfrond zou je ze juist rechtsom willen laten draaien."



In hun artikel schrijven de windmolenonderzoekers dat het overdag niets uit moet maken welke kant de windmolen op draait. Maar 's nachts liggen de zaken anders. De zon is dan verdwenen en de situatie in de atmosfeer ziet er anders uit. Zo is de grond kouder en de lucht minder turbulent. Nemen de wetenschappers dat mee in hun modellen, dan zou een windmolen ineens profiteren van linksdraaiende wieken.



Of specifieker: de windmolen die een stukje verderop staat te draaien. De wirwar aan luchtstromen die langs de eerste windmolen is geweest, plus de natuurlijke luchtstroming in de atmosfeer, leveren samen dan een beter resultaat op dan bij rechtszwiepende wieken. Dat zou in het beste geval 23 procent meer stroom kunnen opleveren, becijferden de onderzoekers. Als dát waar is, dan zouden de windmolens van de toekomst weleens linksom kunnen draaien.



Ouderwetse windmolens, van die echte Hollandse, die draaien linksom. Ook dat heeft een specifieke reden.



De roeden, dat zijn de twee houten balken waarop de wieken bevestigd zijn en die samen een kruis vormen, zijn gemaakt van een boomstam. Die stam kreeg een rechtse draaiing mee toen de boom groeide. De zon draait elke dag vanuit het oosten langs het zuiden naar het westen, en de boom draait mee in de groei.



Door de wieken van een molen juist de andere kant op te laten draaien, dus naar links, draai je tegen de barsten in het hout in, waardoor je deze barsten dichtdraait. Op deze manier zal het hout niet snel scheuren.

Wetenschappers hebben berekend dat een rechtsdraaiende windmolen in Nederland meer wind vangt dan een linksdraaiende. Het lijkt wel melkzuur.

Heeft e.e.a te maken met het zo vaak door jou genoemde Coriolis-effect?

Ik had nog niet van deze discussie gehoord en weet niet meer dan in het artikel staat.

Daaruit lees ik dat de verschillende deskundologen het stevig met elkaar oneens zijn. Het mechanisme voor beide argumenten is mij volstrekt onduidelijk.

Naar mijn mening maakt het geen bal uit. Als er al een effect is voor één van beide dan zal dat zo gering zijn dat een vogelpoepje op één van de bladen dit al teniet doet.

23% is nou niet echt een vogelpoepje. Maar volgens mij zijn de onderzoekers het niet oneens, maar heeft een later onderzoek een andere conclusie doordat er meer factoren in mee worden genomen.

Nee, het corioliseffect heeft te maken met de zwaartekracht van de aarde. Op de ruimtelijke schaal van een windmolen is dat te klein. Bij continu aanstromende lucht uit dezelfde richting zou het niet uit moeten maken. Ik zou me kunnen voorstellen dat het verschil maakt bij veranderende windrichting. Als de wind vaker 'ruimt' (dus draait in de richting van de klok) dan 'krimpt' (tegen de klok in) of juist andersom, dan kan ik me wel voorstellen dat er een verschil is in opbrengst tussen links of rechtsdraaiende wieken. Dit wordt bepaald door de afwisseling van warmte en koude fronten. Ik weet niet of er een verschil is, maar het kan uiteraard wel.

Punt één: De heersende windrichting kan totaal niet van invloed zijn op de draairichting van de wieken. De molens staan altijd naar de wind gericht. De richting van het (ware) noorden is irrelevant.

Punt twee: Invloed van dag en nacht. Zeker is daar een verschil in. Echter de beredenering dat de grond kouder en lucht minder turbulent is, is kul. Turbulentie, akkoord, maar de relatieve temperatuur van het bodemoppervlak is seizoen afhankelijk. Bodem is warmer in de zomer en kouder in de winter (in het algemeen).

Punt drie: Als de nabijheid van andere molens maatgevend is, dan staan die krengen te dicht op elkaar. Op zijn janboerenfluitjes zou ik dan zeggen dat ze om en om zouden moeten draaien om de turbulentie van de voorligger te compenseren. Weer bij scheepsschroeven wordt van dit effect gebruik gemaakt (voorloopwiel) om het rendement te verhogen.

Punt drie: Als de nabijheid van andere molens maatgevend is, dan staan die krengen te dicht op elkaar. Op zijn janboerenfluitjes zou ik dan zeggen dat ze om en om zouden moeten draaien om de turbulentie van de voorligger te compenseren. Weer bij scheepsschroeven wordt van dit effect gebruik gemaakt (voorloopwiel) om het rendement te verhogen.

Punt vier: De luchtstroming bij het aardoppervlak is al turbulent en chaotisch. Om dat in rekening te brengen zou voor elke molen apart een afweging moeten worden gemaakt, en ook per windrichting. In de praktijk is dat niet te doen.

Stel ik kan een bal in een rechte lijn vanuit Utrecht naar Brussel gooien. Als ik op Brussel mik en de bal werp, draait de aarde ondertussen door en is Brussel niet meer op de plek waar ik op richtte wanneer de bal daar neerkomt.



En hoewel de bal zich toch in een rechte lijn heeft bewogen, lijkt het voor een waarnemer in Brussel dat de bal een gebogen lijn heeft gevolgd.



Dat heeft toch niets met de zwaartekracht te maken maar met het feit dat iets zich verplaatst terwijl het object eronder roteert.

