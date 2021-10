Man met twee tasers en drugs in auto rijdt zichzelf klem

DEN HAAG - Een 30-jarige man uit Delft is opgepakt voor het rijden onder invloed en het bij zich dragen van wapens. De man had zichzelf in Den Haag klemgereden op een stoep en ging er lopend vandoor waarna de politie werd gealarmeerd. Agenten vonden de man even verderop en hielden hem aan voor rijden onder invloed.



De Delftenaar reed een stoep op waar een paaltje stond en ramde daarvoor een kinderfiets en een hekje aan de Nannie van Wehlstraat. Omdat de automobilist niet meer wist hoe hij weg moest rijden, ging hij er met de benenwagen vandoor. Ver kwam hij niet, want op basis van een signalement kon hij worden opgepakt. De man verzette zich nog wel bij zijn aanhouding.



Agenten hebben de auto doorzocht en vonden twee tasers en een aantal zakjes drugs. De wapens en drugs zijn in beslag genomen. Het rijbewijs van de 30-jarige man is ook ingevorderd. De officier van justitie bepaalt wanneer hij die terugkrijgt. Daarnaast wordt hij vervolgd voor het rijden onder invloed en het bij zich hebben van wapens.

Reacties

04-10-2021 00:09:40 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.592

OTindex: 1.839

Ik zal mijn reactie kort houden....: Knurft!

