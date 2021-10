Illegale billenspuiter vrijgesproken na toedienen schadelijke injecties

DEN HAAG - De illegale billenspuiter Karla K. heeft zich niet schuldig gemaakt aan mishandeling. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. De inmiddels 75-jarige Haagse werd aangeklaagd vanwege het gebruik van schadelijke fillers, maar volgens de rechter kan niet bewezen worden dat K. de risico's daarvan kende. Daarom is ze vrijgesproken.



K. behandelde tussen 2005 en 2013 diverse vrouwen in de regio. Ze gebruikte hiervoor vloeistoffen die ze had gekocht in Colombia. Deze fillers bestonden uit een mix van schadelijke stoffen, waaronder siliconenolie. Twaalf vrouwen hebben aangifte gedaan.



Tijdens de inhoudelijke zitting begin september bleek dat de slachtoffers na al die jaren nog steeds last hebben van hun behandelingen. 'Ik kan niet meer zitten, niet meer worden aangeraakt, ik kan niet meer boksen, mijn hobby. Ik heb altijd pijn in mijn billen', zei een van de aangeefsters. Ze kregen last van verkleuringen, putjes en bobbels in de billen, pijnklachten, verhardingen, kuiltjes en zweertjes.



Er kan niet worden bewezen dat er sprake was van opzettelijk letsel, maar de rechtbank zet wel grote vraagtekens bij de werkwijze van de vrouw. Zo heeft zij geen onderzoek gedaan naar de fillers, haar klanten daar niet goed over voorgelicht en ze heeft onvoldoende nazorg geboden. Het Openbaar Ministerie eiste begin september een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar, omdat de behandelingen al lang geleden hebben plaatsgevonden. K. ontkende tijdens de zitting al alle aantijgingen. 'Ik voel me onschuldig. Ik heb gedaan wat ik geleerd heb', zei ze.

Quote:

maar volgens de rechter kan niet bewezen worden dat K. de risico's daarvan kende. Met andere woorden, je voert een handeling uit die is voorbehouden aan een arts (inspuiten), maar omdat je niet weet wat de eventuele risico's zijn ga je vrijuit.



Sta mij toe een lichtelijk vermoeden van geestelijke instabiliteit aan de rechter in kwestie toe te kennen.



Doen wat je geleerd hebt hangt in hoge mate af van wie je dit geleerd hebt. Grove stupiditeit is altijd aan te rekenen. Met andere woorden, je voert een handeling uit die is voorbehouden aan een arts (inspuiten), maar omdat je niet weet wat de eventuele risico's zijn ga je vrijuit.Sta mij toe een lichtelijk vermoeden van geestelijke instabiliteit aan de rechter in kwestie toe te kennen.Doen wat je geleerd hebt hangt in hoge mate af van wie je dit geleerd hebt. Grove stupiditeit is altijd aan te rekenen.

