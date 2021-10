Watertoren kopen? Voor ruim 6 ton is die van Roelofarendsveen van jou

Het is misschien wel het bekendste pand van Roelofarendsveen. De oude watertoren van het dorp staat sinds dinsdag te koop. Voor een vraagprijs van 612.500 euro doen de huidige eigenaren het monument weg.



Met tulpen op de zijkant is de toren een opvallende verschijning middenin het dorp. Tot 1987 werd het gebouw aan de Noordhoek gebruikt als watertoren en in 2001 is het verbouwd tot een woonhuis van vier verdiepingen. Het heeft een woonoppervlakte van 157 vierkante meter. Op de onderste verdiepingen zit een bloemenwinkel en op de tweede verdieping een expositieruimte.



Rietbroek Makelaardij verkoopt het karakteristieke gebouw. 'Het is het boegbeeld van het dorp, dus we zijn trots dat wij de makelaar mogen zijn. Het is een supergaaf object', zegt Sonja van Klink van het makelaarskantoor. 'Het is ook een uitdaging om het te verkopen, want het is een ander object dan de gewone markt.'



Dat blijkt ook uit de aanvragen voor bezichtigingen. Die stromen - in tegenstelling tot normale woningen - nog niet heel hard binnen. 'Het staat natuurlijk nog niet heel lang te koop en daarnaast is dit een bijzonder object, je gaat er niet zo makkelijk met een gezin wonen. Ik verwacht dat er wel animo zal zijn, maar het is voor een specifieke doelgroep.'



Volgens Van Klink is de toren goed bewoonbaar. 'De huidige bewoners hebben er een huiselijke, fijne woning van gemaakt.'

