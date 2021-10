Bijzondere huwelijksvoltrekking aan grens: bruidspaar in VS, familie in Canada

Tuurlijk hadden Karen Mahoney en haar bruidegom Brian Ray kunnen trouwen op een normale plek in de VS. Maar dan hadden haar ouders en oma er niet bij kunnen zijn, omdat ze vanuit Canada de grens niet over mochten door de coronamaatregelen. Dus bracht het echtpaar hun huwelijk naar de grens.Karen Mahoney en Brian Ray vertelden tegen de lokale zender WSMV dat ze elkaar 35 jaar geleden hadden ontmoet en eindelijk hadden besloten te trouwen. Voor Mahoney was er eigenlijk maar één ding belangrijk: haar ouders en 96-jarige grootmoeder moesten aanwezig zijn bij het ja-woord.Maar de strenge coronamaatregelen hielden vader, moeder en oma tegen. De landsgrenzen tussen de VS en Canada zijn vrijwel gesloten. En vliegen durfden ze gezien hun hoge leeftijd niet aan, ondanks dubbele vaccinaties.Het enige dat erop zat, was de ceremonie aan de grens te laten plaatsvinden. Een vriend die bij de grenspolitie werkt, werd ingelicht en in een weiland met een hek dat de VS en Canada scheidt, vond de huwelijksvoltrekking plaats.Het leverde een unieke huwelijksfoto op en – zoals het hoort – een onvergetelijke dag voor het bruidspaar. "We hadden dit voor geen goud willen missen", zei Mahoneys vader tegen WSMV.