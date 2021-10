Vrouw moet duim amputeren na zetten nepnagel op geïnfecteerde nagel

Een vrouw moest een deel van haar duim laten amputeren nadat ze een nepnagel over een wond had gelijmd.



Jenneffer uit Brazilië onderging twee operaties, waarvan één om een deel van haar vinger af te hakken nadat ze nepnagels liet plaatsen in een nagelsalon.



Volgens The Sun is het niet duidelijk of ze wist dat ze de infectie op dat moment had.



Volgens berichten in het land begon ze pijn in haar hand te ervaren toen haar duim begon te zwellen, maar ze koos er aanvankelijk voor om geen medische hulp te zoeken.



Uiteindelijk ging ze toch naar de dokter en gaven artsen haar ontstekingsremmers, antibiotica en andere medicijnen.



Uit haar duim begon echter pus te sijpelen en ze moest dagen later terugkeren naar het ziekenhuis vanwege hevige pijn.



Ze wordt momenteel behandeld in het ziekenhuis na twee operaties te hebben ondergaan.

Reacties

03-10-2021 14:36:42 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.619

OTindex: 37.887

een mooie nepnagel aan haar doodskist....

03-10-2021 16:08:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.598

OTindex: 86.392

Ik snap niet dat vrouwen nepnagels willen.... Het resultaat is maar zelden echt mooi.

