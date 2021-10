Man, aangeklaagd voor autodiefstal, was enkele minuten daarvoor vrijgelaten

Een 29-jarige man in Canada wordt geconfronteerd met extra aanklachten nadat hij een voertuig had gestolen bij een tankstation minder dan 10 minuten na zijn vrijlating op borgtocht voor een soortgelijke overtreding die een dag eerder plaatsvond.



Een automobilist was maandag bezig de banden van een boottrailer bij een tankstation te pompen toen iemand in het voertuig sprong en wegreed en de boottrailer meenam.



De eigenaar zette de achtervolging in met behulp van een omstander, die de politie belde, schrijft Global News.



Bij het zien van de politie vluchtte de verdachte te voet weg en liet het voertuig in versnelling achter, waardoor het over straat rolde.



De agent slaagde erin om het voertuig tot stoppen te brengen en ging vervolgens de verdachte achterna.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: