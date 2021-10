Meisje (15) wist niet dat ze zwanger was en bevalt op eerste schooldag

Een Britse vrouw vertelt in een TikTok-video dat ze vier jaar geleden beviel van een zoontje. Ze was toen 15 jaar en wist pas dat ze zwanger was toen ze moest bevallen.



Alexis is nu 19 jaar, maar op haar vijftiende maakte ze iets ongelooflijks mee. Ze kreeg plots last van maagzuur en vroeg zich af hoe dat kwam. Voor de zekerheid deed ze een zwangerschapstest, maar die bleek negatief.



Al die tijd kreeg ze ook gewoon haar maandstonden, dus van een zwangerschap kon in principe geen sprake zijn. Toen ze thuiskwam van haar eerste dag in het vierde middelbaar, kreeg ze last van rugpijn. Ze nam pijnstillers, kroop in bed en dacht er verder niet te veel over na.



Ze kon de hele nacht niet slapen van de pijn en ’s morgens klaagde ze bij haar ouders over de rugpijn. «Voordat ik naar school vertrok, ging ik nog even naar het toilet. Ik kreeg de drang om te persen en riep mijn moeder. Zij zag dat er een hoofdje zichtbaar was daar beneden», klinkt het.



Haar ouders belden de ambulance, maar in tussentijd hielp een verpleegster via de telefoon bij de bevalling. Uiteindelijk werd het zoontje van Alexis gezond geboren nog voor de ambulance er was. De vader van de baby was blij met de verrassing en kwam later bij hen inwonen om samen voor het kindje te zorgen.

Reacties

03-10-2021 10:25:32 allone









Da's heel jong, gelukkig helpen de ouders mee om voor het nieuwe 'gezinnetje' te zorgen.

03-10-2021 10:56:31 Mamsie









Zo wonen er dan plotseling twee gezinnen in dat huis.

Ik hoop dat het allemaal goed gaat....🤔

03-10-2021 11:12:46 Emmo









@Mamsie : Met een beetje goede wil en inschikken moet dat wel gaan. Al lijkt het mij gewenst dat de jonge ouders zo snel als mogelijk is (min of meer) op eigen benen gaan staan.

03-10-2021 11:15:46 allone













: .. sommige ouders willen dat hun kinderen studeren, of op zijn minst een beroep leren.. Dat klinkt ook verstandig. Maar daar is tijd voor nodig. Zwangerschaptest negatief, gewoon ongesteld.. ook geen dikke buik? Die baby heeft wel 'zijn best gedaan' om kost wat kost geboren te worden @Emmo : .. sommige ouders willen dat hun kinderen studeren, of op zijn minst een beroep leren.. Dat klinkt ook verstandig. Maar daar is tijd voor nodig.

03-10-2021 12:17:20 Emmo









@allone : Het lijkt me dat in dit geval een of/of is. Het lijkt me lastig om te studeren en tegelijk voor een klein kind zorgen. Als de jonge ouders willen studeren dan is het zaak om het kind bij de grootouders onder te brengen tot de studie volbracht is.

03-10-2021 13:47:56 Mamsie









@Emmo :

: Het lijkt me dat in dit geval een of/of is. Het lijkt me lastig om te studeren en tegelijk voor een klein kind zorgen. Quote @allone : Het lijkt me dat in dit geval een of/of is. Het lijkt me lastig om te studeren en tegelijk voor een klein kind zorgen.



Zéker als je in feite zélf nog een kind bent. 15 jaar...... Zéker als je in feite zélf nog een kind bent. 15 jaar......

