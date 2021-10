Amerikaanse jager vindt GoPro-camera in bos: «Ik geloofde mijn ogen niet toen ik de beelden zag»

De Amerikaan Dylan Schilt vond tijdens een tripje door een bos in Wyoming een GoPro-camera. Niets bijzonders, zo dacht hij, tot hij ontdekte welke beelden erop stonden…Dylan zag hoe een grote bruine beer de camera aan de praat had gekregen en ermee speelde. Dat resulteerde in enkele waanzinnige beelden: close-ups van de beer zijn poten en muil. “Het zotste wat ik ooit in mijn leven heb gevonden!”, schreef Schilt bij de video op Facebook.