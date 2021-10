Politie Engeland schiet zeldzaam wit hert dood op straat

BOOTLE - In het Engelse dorpje Bootle heeft de politie zondag een wit hert doodgeschoten.Toen het witte hert zondag werd gespot in de straten van

02-10-2021 14:46:49

Wat erg voor dit hert om zo te moeten eindigen.



Agenten zouden een opleiding moeten krijgen in "hoe kalmte en paniek te bewaren tot na een gebeuren."



Als het een gevaar voor het verkeer was zet je de wegen maar even af gebeurt ook als men de straat open gooit dus zo erg is het niet om dit even voor een dier te doen.