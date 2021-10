Deense kunstenaar levert leeg doek op, pakt 70.000 euro en noemt het kunst

De Deense kunstenaar Jens Haaning heeft de woede van een museum op zijn hals gehaald door lege canvassen aan te leveren. Een actie waar hij ook nog eens ruim 70.000 euro van het museum aan overhield. Hij noemde zijn werk toepasselijk 'Take the Money and Run', ofwel, pakken dat geld en wegwezen.



Het vatte goed samen wat hij deed bij zijn werk voor het Kunsten Museum of Modern Art in het noorden van Denemarken.



Haaning, die in zijn werk de nadruk legt op arbeid en ongelijkheid, was door het museum gevraagd om twee van zijn eerdere werken na te maken. In die stukken werden bankbiljetten op een canvas geplakt, die samen het gemiddelde inkomen in Denemarken moesten voorstellen.



Kort voordat de tentoonstelling van Haaning zou openen, verschenen de werken van de kunstenaar verpakt in karton bij het museum. Het bleek om lege canvassen te gaan, met daarbij een briefje met de naam van de werken, Take the Money and Run dus.



De biljetten die hij had gekregen om zijn kunstwerken te maken, kwamen uit het archief van het museum. Haaning had besloten die zelf te houden. Voor zijn werk had hij van het museum ongeveer 3000 euro gekregen. Zijn actie was bedoeld om aan te geven dat dat veel te weinig was.



Het museum is op z'n zachtst gezegd niet blij met het werk van Haaning, dat het overigens wel gewoon ophing. "We zijn geen rijk museum", zegt directeur Lasse Andersson tegen The Guardian. Het museum wil dat Haaning het geld voor 16 januari teruggeeft. "Anders zullen we hem aanklagen."



Maar Haaning lijkt niet van plan om mee te werken. "Het werk dat ik heb geleverd is het pakken van hun geld", zei hij in een radio-interview. "Het is geen diefstal of contractbreuk."



De Deen ging zelfs nog een stap verder. "Ik moedig iedereen die te maken heeft met werkomstandigheden die zo slecht zijn als de mijne om hetzelfde te doen. Als je een of ander rotbaantje hebt en je krijgt niet betaald, maar moet zelfs geld bijleggen, pak dan alles wat je pakken kunt en smeer hem."

Hij noemde zijn werk toepasselijk 'Take the Money and Run',

Kijk, dit noem ik nu écht (een) kunst

Ik moedig iedereen die te maken heeft met werkomstandigheden die zo slecht zijn als de mijne om hetzelfde te doen.



Zo weet hij tenminste zeker dat zijn arbeidsomstandigheden slecht blijven.

Zo weet hij tenminste zeker dat zijn arbeidsomstandigheden slecht blijven. Want echt positief is deze reclame niet voor hem. ☹

Als ik dat museum was geweest had ik die bankbiljetten door een onbezoldigd stagiair laten opplakken. Dan waren ze nóg €3000 goedkoper uitgeweest. @Mamsie : Hij speelt zich op deze manier wél in de kijker. En dat is in zijn vak, het verkopen van gebakken lucht (in mijn ogen), ook veel waard.Als ik dat museum was geweest had ik die bankbiljetten door een onbezoldigd stagiair laten opplakken. Dan waren ze nóg €3000 goedkoper uitgeweest.

Laatste edit 02-10-2021 13:03 @Emmo : Mijn kleindochter had het ook wel kunnen doen. Want díe heeft lijm, zei ze 4 jaar oud.

