Busje van hulpverleners misbruikt voor drugsafval: 'Stond bij de garage'

Een opmerkelijk gezicht: in een busje van Event Medical Service (EMS) werden maandag in Boxtel bijna dertig jerrycans en vaten met drugsafval gevonden in de laadruimte. En dat terwijl het busje bij de garage stond voor reparatie. De bestuurder werd aangehouden, maar die heeft niks met de hulpverleningsorganisatie te maken. "Onze geel met rode voertuigen zijn onze trots. We vallen graag op, maar niet op deze manier", aldus EMS.



Event Medical Service is een organisatie die medische hulpverlening en brandpreventie verleent bij evenementen. De organisatie heeft zo'n vijftig opvallende geel met rode voertuigen. "Het liefst laten we ze zoveel mogelijk opvallen, omdat het om medische hulpverlening gaat. En we rijden door heel Nederland, dus mensen herkennen ons wel", vertelt Ferry van Merriënboer van EMS.



Toen er foto's van een van hun busjes met daarbij vaten en jerrycans met drugsafval bij Omroep Brabant verschenen, werd de organisatie inderdaad al snel herkend. "Ik werd gebeld door allerlei mensen over ons busje. Maar wij wisten nog van niks. En toen zagen we de foto's."



Het was de bus die de organisatie twee weken eerder naar de garage had gebracht voor een reparatie. "We brengen hem altijd naar een vaste garage. Die had de reparatie uitbesteed aan een andere garage die wij niet kennen. Dat is verder niet gek, zulke dingen gebeuren gewoon. Maar daar zou de bus dus moeten staan."



Via de foto's kwam de organisatie erachter dat hun geliefde busje helemaal niet meer bij de garage stond, maar voor hele andere doeleinden werd gebruikt. "Het busje is ergens gestolen. We zitten van alles te bedenken, maar we hebben echt geen idee waar, wanneer en hoe. We hebben onze vaste garage gebeld, maar die wist ook niks. Van de politie hebben we nog niks gehoord", zegt Van Merriënboer.



De bestuurder van het busje, een 46-jarige man, werd door de politie aangehouden. De organisatie benadrukt dat ze hier niets mee te maken heeft. "Het is niemand van ons. We hebben aan de politie laten weten dat aangifte willen doen tegen de onbekende die onze bus heeft gestolen. Dat kan pas als de recherche klaar is met onderzoek." Volgens de politie is het busje inderdaad niet van de aangehouden man. Hoe het bij de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.



Het was even schrikken dat het busje van EMS werd gelinkt aan drugsafval, maar volgens Van Merriënboer is de schade beperkt gebleven. "Het is al met al vervelend dat dit gebeurd is, want we hebben natuurlijk ook klanten en relaties die hier niks mee te maken willen hebben. Gelukkig reageert iedereen begripvol."



Dinsdagmiddag maakte de politie bekend dat het busje met drugsafval uiteindelijk leidde naar de vondst van 2,8 miljoen illegale sigaretten in een bedrijf aan de Havervelden. Er werden ook wapens en verdovende middelen gevonden. De 32-jarige eigenaar van het bedrijf uit Boxtel is opgepakt. Op zijn terrein was ook drugsafval geloosd.

