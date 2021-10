Hoge piep moet jongeren uit Nijkerkse wijk verdrijven

NIJKERK - Een hoge piep moet hangjongeren in de Nijkerkse wijk Paasbos gaan weren. Bewoners ervaren voor het winkelcentrum De Hoefslag al jaren overlast. De gemeente neemt daarom extra maatregelen.



De hinder die de omwonenden ervaren is niet mis. Zo gaat het om geluidsoverlast, drugsgebruik, afval en intimidatie. "Ik kan er soms niet van slapen", vertelde bewoner Lies Mastenbroek eerder al aan Omroep Gelderland. "'s Nachts moet ik mijn bed uit om de politie te bellen. Maar als die er zijn, is de jeugd alweer gevlogen. Even later begint de herrie weer."



Mosquito

Om de bewoners tegemoet te komen, heeft de gemeente extra maatregelen afgekondigd. Een zogenoemde 'mosquito' wordt op de overlastplek geplaatst. Uit het apparaat komt een heel hoge en irritante piep, die alleen jonge mensen kunnen horen. Ook komt er acht weken lang een mobiele camera te staan, die onruststokers moet registreren. Daarnaast kijkt de gemeente naar de inzet van straatcoaches.



De jongeren krijgen een alternatieve hangplek aangeboden bij een sportschool in de stad. "We vinden het belangrijk dat de maatregelen niet alleen de overlast wegnemen, maar ook een alternatief bieden aan de jongeren", zegt burgemeester Gerard Renkema. "Alleen dan is er sprake van een oplossing."



Lachgasverbod

De omwonenden klagen al jaren over de overlast. De burgemeester erkent dat ze lang hebben moeten wachten op extra maatregelen. Volgens hem komt dat door 'zorgvuldigheid van juridische afwegingen'. Eerder stelde de gemeente al een lachgasverbod in, werd de handhaving aangescherpt en kwam er extra verlichting, maar zonder resultaat. Daarnaast zette Nijkerk al eerder een camera neer, maar omdat die er stond rondom de invoering de avondklok, viel daar weinig op te zien.



Over een jaar evalueert de gemeente. Een onafhankelijk bureau kijkt dan of de maatregelen effectief zijn gebleken.

Reacties

01-10-2021 18:45:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.584

OTindex: 86.376

Die jongeren, die barsten van de testosteron dus ze zullen vaak een "hoge piep" hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel.....

01-10-2021 18:47:31 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.055

OTindex: 3.172

Netjes dat er ook voor een andere plek is gezorgd, als ze dit niet leuk vinden is het aan de jeugd zelf en moeten ze ook de consequenties aanvaarden als die genomen worden.



Laat ze wel van tevoren weten welke consequentie ze kunnen verwachten.



01-10-2021 19:43:16 Yanuqa

Senior lid

WMRindex: 157

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S Het probleem is alleen wel, dat niet alleen jongeren het zullen horen, maar ook huisdieren met hun veel scherpere gehoor, en dat lijkt me voor hen niet bepaald een pretje

01-10-2021 20:37:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.610

OTindex: 79.384

@Yanuqa : inderdaad.. en ook voor alle andere mensen die het horen en geen hangjongere zijn is het vervelend.

01-10-2021 21:36:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.584

OTindex: 86.376

@Jura6 :

: Voornamelijk last van "harde piep" Quote @Mamsie : Voornamelijk last van "harde piep"



Die komt toch omhoog? Nou dan! 🤣 Die komt toch omhoog? Nou dan! 🤣

01-10-2021 23:10:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.011

OTindex: 27.604

@Mamsie : Zouden de meisjes óók last hebben van zo'n "harde piep"?

01-10-2021 23:52:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.584

OTindex: 86.376





Laatste edit 01-10-2021 23:55 @Emmo : Zéker wel! Die knullen kunnen dan best lastig en vervelend worden hoor!

