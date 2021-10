Schietincident in Velp blijkt Urker confetti-kanon

Een politiemelding zaterdag van een schietincident in het Gelderse Velp bleek bij aankomst van de agenten een heel stuk minder erg te zijn: er was met een confetti-kanon geschoten door een Urker vriendengroep.



De vriendengroep rijdt zaterdag door heel Nederland. De vrienden doen mee aan een rally en moeten door het hele land opdrachten doen. Deze groep moest in Velp met confetti schieten. "Maar omwonenden dachten dat we met pistolen schoten", zei een van hen tegen Omroep Gelderland.



De politie werd gebeld en de jongeren werden in de boeien geslagen. Toen de boel opgehelderd was, werden ze weer vrijgelaten.



Inmiddels zijn de Urkers weer vertrokken, op naar hun volgende opdracht. Maar door het oponthoud kunnen ze de winst van de rally wel vergeten. "Ja, we moeten nog veel te veel doen."

Reacties

01-10-2021 15:22:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.581

OTindex: 86.371

Quote:

Ja, we moeten nog veel te veel doen."



Het opruimen van de gemaakte rotzooi, hoop ik? Het opruimen van de gemaakte rotzooi, hoop ik?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: