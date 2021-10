Tesla-bestuurder wil harder rijden "want ik stoot niets uit"

De bestuurder van een Tesla is maandagmorgen op de A6 tussen Lelystad en Almere betrapt op te hard rijden. Een motoragent kwam bij twee metingen op een overschrijding van gecorrigeerd 30 km/u.



De bestuurder had een bijzonder excuus, meldt de motoragent op Instagram. "De 100 km/uur is ingevoerd vanwege de uitstoot. Ik rij in een Tesla dus ik vind dat ik harder mag rijden, want ik stoot niets uit", verklaarde hij.



De man kreeg toch een proces-verbaal. Te hard rijden is gevaarlijk voor het overige verkeer en bovendien verbruikt de man meer elektriciteit doordat hij te hard rijdt, en ook dat is slecht voor het milieu, schrijft de agent.

Reacties

01-10-2021 12:20:28 vaughn

Dat de man daarna niet aanvoerde dat als hij sneller rijdt hij dan sneller door het milieu is...

01-10-2021 12:26:33 Mamsie

Het is leuk bedacht, daar niet van.

01-10-2021 15:45:54 Mamsie

Ja hoor, een heleboel onzin. Ja hoor, een heleboel onzin.

