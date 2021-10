Jongen klem onder hekwerk na glijpartij

Op een trapveldje aan de Geraniumstraat in Assen is een jongen tijdens het voetballen uitgegleden en met zijn voet klem komen te zitten onder het hekwerk.

De brandweer en ambulance werden opgeroepen. Uiteindelijk is het met behulp van omstanders gelukt de jongen te bevrijden.

