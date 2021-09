Wat is dat toch dat gekke schijnsel in de Groninger lucht?

Sommigen dachten aan een UFO, anderen aan het Noorderlicht. Dat was het niet. Maar wat was het vreemde verschijnsel nu wel dat maandagavond boven onder meer Groningen zeer helder te zien was? Het blijkt een raket te zijn geweestHet gaat om de zogeheten Landsat 9. Dat is een aardobservatiesatelliet die maandag werd gelanceerd vanaf Space Launch Complex-3E op de Vandenberg Space Force Base in Californië. Dat gebeurde op een Atlas V 401-draagraket.Voor mensen die in buitenaardse wezens geloven een teleurstelling, maar bijzondere plaatjes leverde het wel op. Ook in Groningen werd de satelliet op verschillende plaatsen waargenomen. In Harkstede bijvoorbeeld.