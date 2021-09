Varkens moeten vogels Schiphol wegjagen

Schiphol heeft twintig varkens losgelaten rondom het vliegveld. De dieren moeten de vogels afschrikken en oogstresten opeten, zodat vogels er ook niks meer te zoeken hebben. En dat is nodig, want vogels zijn een groot gevaar voor vliegtuigen. Als zo'n dier een vliegtuigmotor invliegt, kan het flink misgaan.



De twintig varkens verblijven op een stuk grond tussen de Polderbaan en de Zwanenburgbaan, waar recent suikerbieten zijn geoogst. De resten daarvan kunnen vogels aantrekken. "Sinds de varkens er zijn, zijn er geen ganzen meer gespot", vertelt Josse Haarhuis van varkenshouderij Buitengewone Varkens aan EditieNL. "Grote varkens schrikken de gans af. En daarnaast eten de varkens de oogstresten op waardoor er minder overblijft voor de ganzen."



In 2020 waren er 6,9 'bird strikes' - botsingen met vogels - per tienduizend vliegbewegingen op Schiphol. In dat jaar waren er zo'n 227 duizend vliegbewegingen in totaal.



De varkenshouderij heeft op vijftien locaties door het hele land varkens lopen om verschillende redenen. "In Houten hebben onze varkens eerder rondgescharreld om ganzen te verjagen en dat was succesvol", zegt Haarhuis. "De varkens blijven rondscharrelen tot ze slachtrijp zijn. Ze worden uiteindelijk verkocht aan consumenten die bewust voor een ander stukje vlees kiezen."



De varkens zijn een pilot van Schiphol om vogels uit het gebied te weren, maar de luchthaven doet nog veel meer. Zo zijn er dag en nacht twintig 'bird controllers' actief die vogels verjagen met onder meer lichtkogelpistolen, een groene laser, knalmunitie en een angstkreetinstallatie. Ook maakt Schiphol gebruik van grasmengsels die vogels vies vinden en is het gras tussen de landingsbanen te hoog voor vogels.



Al die maatregelen zijn niet voor niks. "Vogels zijn een groot risico", zegt luchtvaart- en Schipholverslaggever Doron Sajet. "Ze kunnen in de motor vliegen of tegen de voorruit of het landingsgestel aanknallen. Een paar maanden geleden heeft een vogelspotter nog op beeld vastgelegd dat een vogel een motor invloog. Er ontstond een steekvlam en het vliegtuig kon gewoon doorvliegen. Meestal keren ze terug."



Dat kan in noodlandingen of erger resulteren. "Elf jaar geleden moest een toestel van Royal Air Maroc een noodlanding maken nadat ganzen in de motor waren gevlogen en tegen het landingsgestel waren gebotst. Dat was echt op het nippertje. Het vliegtuig bleef heel laag vliegen boven Haarlem", vertelt Sajet. "En in New York is een vliegtuig op rivier de Hudson geland nadat vogels in beiden motoren waren gevlogen.”

30-09-2021 15:20:05 Mamsie

Oudgediende



En nu maar hopen dat die varkens niet tegen de vliegtuigen aanvliegen.....

30-09-2021 15:32:51 Sjaak

Moderator



@Mamsie : De varkens blijven op de grond. Daar zijn ze voor getraind.

