Vissen kunnen niet tegen MDMA

Wie in Engeland fish 'n chips bestelt, loopt enige kans om er een paarse olifant bij te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers aan het jaarlijkse Glastonbury, met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals van Europa, dermate veel drugs consumeren dat de visstand er benedenriviers van het Britse festivaldorp door van slag raakt.



Na de editie van 2019 - de laatste voor de uitbraak van lockdowns - werden metingen gedaan in de Whitelake River en daaruit blijkt dat urinerend festivalpubliek enorm hoge concentraties drugs uitscheidt. Met name cocaïne en MDMA werd in zulke grote hoeveelheden waargenomen, dat het gevaar oplevert voor de onderwater-ecosystemen. Met name de Europese paling, die bovendien zeldzaam en beschermd is, gaat niet erg lekker op festivalsnoep.



Enorme hoeveelheden MDMA in het water

Het onderzoek werd zowel in de bovenstroom als voorbij het stroomgebied van het festivalterrein uitgevoerd in de weken voor, na en tijdens het festival in de twee rivieren Whitelake en Redlake. Coke, benzodiazepinen en MDMA (de werkzame stof in XTC) werden in alle testgebieden gevonden, met opvallende hoeveelheden waar Whitelake River voorbij het festivalterrein stroomt.



Er werd stroomafwaarts 104 keer meer MDMA gemeten dan stroomopwaarts, in hoeveelheden die als schadelijk voor het onderwaterleven worden beschouwd. De concentraties cocaïne en benzo-resten waren zelfs drie keer hoger dan de MDMA-hoeveelheden, maar zijn volgens de risicoberekening relatief minder schadelijk voor de rivier-ecologie.



De hoogste MDMA-standen werden gemeten in het weekend na het vijfdaagse festival, waaruit de onderzoekers opmaken dat de drugsresten door de bodem via het grondwater in de rivier zijn beland.



De onderzoekers concluderen dat het gebruik van illegale drugs tijdens 'grasfestivals' een ondergesneeuwde bron van milieuvervuiling opleveren. Een moreel oordeel over de gebruikers wordt niet geveld. Hen wordt vooral geadviseerd vaker een festivaltoilet te gebruiken in plaats van het open veld of tegen een boompje. Maar leg dat een stuiterende feestganger maar eens uit.

Oei, als palingen hier al last van hebben dan hebben veel beesten er last van. Palingen zijn juist aangepast om in behoorlijk vervuild water te leven.

