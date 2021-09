Grafeen verhelpt vlieglawaai

Een nieuw ontwikkeld ultralicht isolatiemateriaal kan bij vliegtuigen het motorgeluid met wel 80 procent verminderen.



Miljoenen mensen in de buurt van luchthavens wereldwijd ondervinden hinder van vliegtuiglawaai. Maar nu hebben onderzoekers van de Britse universiteit van Bath een nieuw materiaal voor geluidsisolatie uitgevonden dat het lawaai van de straalmotoren van vliegtuigen flink kan verminderen.



Grafeenoxidepolyvinylalcohol-aerogel (GPA) weegt slechts 2100 gram per kubieke meter en is daarmee het lichtste geluidsisolatiemateriaal ter wereld.



In het frequentiegebied 400-2500 Hz dempt het materiaal het geluid met 80 procent, en bij gebruik in de cilinder onder de vleugel waarin de straalmotor zich bevindt, kan het lawaai met zo’n 16 dB worden verminderd.



Dit betekent dat de geluidsdruk van een overvliegend straalvliegtuig wordt teruggebracht van circa 105 dB tot slechts 90 dB, wat vergelijkbaar is met het geluid van een haardroger. En de isolatie van een hele vliegtuigmotor zal maar een paar kilo wegen.



Het materiaal werd voor het eerst vervaardigd in 2004, en het materiaal is extreem sterk en licht. Het bestaat uit koolstofatomen die aan elkaar gebonden zijn in zogeheten covalente bindingen, waarbij ze elektronen met elkaar delen.



In het isolatiemateriaal GPA wordt grafeenoxide opgeklopt met polyvinylalcohol, een stof die onder meer wordt gebruikt voor het coaten van papier en plastic, om het een schuimige textuur te geven.



GPA is moeilijk te produceren en daarom duurder dan traditionele isolatiematerialen zoals minerale wol of glasvezel. Daarom is het in eerste instantie gericht op de lucht- en ruimtevaartindustrie, waar de kosten niet zo belangrijk zijn, zolang het gewicht maar laag is.



Maar later zou GPA wel eens toepassingen kunnen vinden in auto’s, waarbij de cabine bijvoorbeeld kan worden afgeschermd tegen bandenlawaai, en in gebouwen waar geluid binnen of juist buiten moet worden gehouden.



De onderzoekers achter het nieuwe materiaal hopen dat het over hooguit twee jaar commercieel beschikbaar is.



Reacties

30-09-2021 08:13:42 Emmo









Geeft niks, omwonenden van Schiphol en andere vliegvelden zullen blijven klagen.

30-09-2021 08:54:31 allone









@Emmo : bovendien kun je de ramen en deuren niet isoleren, dus dan blijf je de vliegtuigen toch nog steeds horen?!

30-09-2021 09:22:55 botte bijl











een vliegveld is geen snelweg of spoorbaan, waar je met een geluidswal een heleboel onheil kan verhelpen en men zal geen hele woonwijken overkappen met dat materiaal mensen die in de buurt van vliegvelden wonen, die willen dat eerst zien/horen, voordat ze dat geloven....een vliegveld is geen snelweg of spoorbaan, waar je met een geluidswal een heleboel onheil kan verhelpen en men zal geen hele woonwijken overkappen met dat materiaal

30-09-2021 11:24:17 Grouse









@allone :

: Dat is een ding wat zeker is

Maar de meeste mensen vergeten dat er al een vliegveld was voordat ze er gingen wonen. Hoofddorp was halverwege de vorige eeuw maar een dorpje.

Maar ja, in vergelijking tot Amsterdam woon je er heel goedkoop en toch lekker dichtbij je werk (Schiphol )



@botte bijl : Het is niet de bedoeling om gelijk woonwijken te isoleren maar de overlast bij de bron aan te pakken. Dat zal al een wereld van verschil opleveren. @Emmo : Dat is een ding wat zeker is

Maar de meeste mensen vergeten dat er al een vliegveld was voordat ze er gingen wonen. Hoofddorp was halverwege de vorige eeuw maar een dorpje.

Maar ja, in vergelijking tot Amsterdam woon je er heel goedkoop en toch lekker dichtbij je werk (Schiphol

