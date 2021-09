Benendief gepakt met been aan hoofd geplakt

Bij een bizarre beroving in het Amerikaanse Tulsa vorige week nam de dief niet alleen de rugzak met alle waardevolle spullen van het slachtoffer mee, maar ging de crimineel er ook vandoor met de beenprothese van zijn doelwit.



Het slachtoffer werd door Kevion Hooks benaderd op straat. Hooks bedreigde hem vrijwel meteen met een lange metalen spijker. Terwijl hij met zijn wapen wapperde vroeg hij aan het slachtoffer van de waarde van alles wat hij bij zich had. Blijkbaar beviel het prijskaartje van de prothese hem wel, want ook die ging onder zijn arm mee.



Nadat het slachtoffer zijn verhaal had gedaan bij de politie, konden agenten Hooks al snel oppakken. Op het moment dat de dienders hem vonden had hij de prothese aan zijn hoofd geplakt. Het gestolen been is inmiddels van de dievenkop verwijderd en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Hooks zit achter tralies en wordt aangeklaagd voor een gewapende beroving.

Reacties

29-09-2021 18:29:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.589

OTindex: 79.363

Geen foto van de aan het hoofd geplakte prothese?

29-09-2021 18:41:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.988

OTindex: 27.604

@allone : Helaas niet. 'k Heb er wel naar gezocht. Ook ik was nieuwsgierig

29-09-2021 18:52:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.561

OTindex: 37.868

arm slachtoffer. het idéé dat zijn been aan het hoofd van een straatrover geplakt is geweest

29-09-2021 20:28:09 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.054

OTindex: 3.172

Ik hoop dat het slachtoffer genoeg pegels heeft want anders is hij dubbel de pineut.

