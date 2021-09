Vrouw plaatst ongepaste boodschap op grafzerk van haar overspelige man: «Dat is wie hij was»

Een vrouw heeft kwaad bloed gezet bij de familie van haar overleden man nadat ze een apart opschrift op zijn grafsteen liet zetten. De familie wil dat de boodschap aangepast wordt, maar zelfs de zoon van de man weigert dat te doen.



Het is de zoon van de overleden man die het verhaal deelt op Reddit. Zijn vader stierf onlangs aan een hartaanval. De man was op papier nog getrouwd met zijn vrouw, maar de laatste maanden van zijn leven had hij een affaire met een collega die intussen zwanger van hem was.



De zoon vertelt hoe zijn vader van plan was om zijn gezin te verlaten voor de zwangere collega. «Hij wilde weg bij mijn moeder en naar Canada verhuizen om met zijn collega een nieuw leven te beginnen. Hij woonde al samen met zijn collega en stierf aan een hartaanval tijdens een vrijpartij met haar. Mijn moeder was er kapot van en zette op zijn grafzerk: ‘Ter nagedachtenis van John Doe, zoon, echtgenoot, vader en bedrieger’. De familie van mijn vader en zijn zwangere vriendin zijn woedend en willen dat ik de boodschap aanpas. Ik vind er persoonlijk niets mis mee. Dat is wie hij was», klinkt het.



Zijn bericht lokte heel wat reacties uit, voornamelijk van mensen die het eens zijn met hem. «Tja, hij heeft het verknoeid, dus krijgt zij het laatste woord», «Ik zou me kapotlachen als ik dergelijke boodschap op een grafsteen zou zien staan. Je moeder is een heldin», maar ook «Wat je vader deed, was vreselijk en onvergeeflijk, maar ik vind dit heel kinderachtig van je moeder», lezen we onder meer in de reacties.

Reacties

29-09-2021 14:11:21 Mamsie

Oudgediende



De doden niets dan goeds.

Zo niet, dan toch.

