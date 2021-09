Dierentuinbezoekers gechoqueerd wanneer gorilla’s plots wel héél intiem moment beleven

De bezoekers van een zoo in New York kregen iets meer te zien dan ze verwacht hadden. Twee gorilla’s maakten het immers iets te gezellig…Het opvallende tafereel speelde zich donderdag af in de Bronx Zoo in New York City. Een vader bezocht daar samen met zijn dochtertje de gorilla’s. Spannend, en zelfs iets té spannend toen een gorilla een andere begon te plezieren voor de ogen van de bezoekers, onder wie ook enkele kinderen. «Oh nee, niet kijken», horen we de man tegen zijn dochter zeggen.Het filmpje ging viraal op Twitter, waar er smakelijk gelachen werd met het ‘incident’. «Hahaha, ik ga kapot van het lachen», «Hilarisch hoe ze het gewoon doen terwijl er kinderen bij zijn», en «Tja, je steekt ze achter glas zonder enige vorm van privacy. Dan moet je er niet van schrikken als ze gewoon hun ding doen», lezen we onder meer in de reacties.