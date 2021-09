Brexit gaat top: Benzine op de bon, vlees schaars, Kerstchaos in aantocht

Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor hete wintermaanden. Dat er tekorten aan van alles zouden ontstaan was al sinds Brexit te verwachten, maar nu zijn ze er ook. De meest in het oog springt nu het tekort aan benzine. BP, de grootste benzineleverancier van Engeland, heeft tientallen pompen gesloten en bij veel anderen is een limiet gesteld: je mag voor 30 pond tanken, zodat er voldoende overblijft voor anderen.



Een belangrijke oorzaak is het tekort aan vrachtwagenchauffeurs, deel veroorzaakt door Brexit. Een van de doelen van Brexit was al die EU-werknemers het land uit te krijgen en dat is bij vrachtwagenchauffeurs zo goed gelukt dat er tekort aan het ontstaan is aan van alles.



Boris Johnson heeft ermee ingestemd om tot 5.000 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs Groot-Brittannië binnen te laten; helemaal in strijd met de droom van een eiland in splendid isolation zonder buitenlanders.



Op een dag van transport-chaos waarschuwden retailers dat een aanzienlijke verstoring van Kerstmis "onvermijdelijk" was. En wat kan erger zijn in Engeland?



De ministers hebben te horen gekregen dat benzine-chaos zich zou kunnen uitbreiden naar andere sectoren, waaronder de postdienst, medicijnen, afvalinzameling en waterzuivering. De aanvoer van verse goederen in supermarkten is al verstoord. Ook de vleesverwerkende industrie kampt met duizenden onvervulbare vacatures. Vaak onaangenaam werk tussen geslachte dieren waar eerder mensen uit het voormalig Oostblok vacatures vulden

Reacties

28-09-2021 16:19:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.548

OTindex: 86.333

En o, o, o, wat wilden ze die brexit toch graag..... 😩

28-09-2021 17:05:26 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 230

OTindex: 7

Ik zou zeggen alles qua kosten verhogen.

Laten we het VK maar lekker uitmelken.

28-09-2021 17:28:14 Buick

Erelid

WMRindex: 2.075

OTindex: 617

Wnplts: amsterdam

Ze zouden vluchtelingen kunnen toelaten in het land, maar daar zijn ze te trots voor. En de Engelsen zijn zelf te beroerd om het vuile werk te gaan doen, dus de ellende zal voort blijven duren.

28-09-2021 18:41:07 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.682

OTindex: 3.325

Niet alleen brexit, maar voornamelijk Corona heeft er voor gezorgd dat er te weinig chauffeurs zijn. Ook hier kampen we met tekorten. Alleen minder zichtbaar. Overal wordt personeel gezocht omdat buitenlands personeel niet hier kan komen, studenten en zo elders bezig zijn etc. Kijk maar eens naar de nummerplaten van de vrachtwagens. Er zijn er ineens veel meermet een nederlands ipv. oost-europees kenteken.

28-09-2021 18:49:05 Buick

Erelid

WMRindex: 2.075

OTindex: 617

Wnplts: amsterdam



En dat zijn de de gerenomeerde bedrijven.

Dat deugt niet. @merlinswit ,maar de buitenlandse chauffeurs die voor Nederlandse bedrijven rijden,die krijgen voor hetzelfde werk minder betaald dan hun Nederlandse collega.s.En dat zijn de de gerenomeerde bedrijven.Dat deugt niet.

28-09-2021 19:12:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.539

OTindex: 37.858

@Mikeph :

binnenkort komen de Britse vluchtelingen massaal naar de EU binnenkort komen de Britse vluchtelingen massaal naar de EU

28-09-2021 20:17:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.577

OTindex: 79.356



Totdat hier in EU ook alles op de bon komt... Eigenlijk is dit gewoon wel leuk nieuwsTotdat hier in EU ook alles op de bon komt...

28-09-2021 20:24:22 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.046

OTindex: 3.655

Best kans dat Schotland binnenkort weer probeert onafhankelijk te worden. De Schotten zijn pro EU.

28-09-2021 20:29:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.577

OTindex: 79.356



.. En Ierland wil al heel lang één land worden... dwz dat willen de Ierse Ieren, alleen niet de Engelse Ieren.

edit, Ier, niet leer... gek toch, dat je geen verschil kunt maken tussen een l (L ) en een hoofdletter i ..



Laatste edit 28-09-2021 20:30 @Grouse : Het is ze echter eerder ook al niet gelukt... En Ierland wil al heel lang één land worden... dwz dat willen de Ierse Ieren, alleen niet de Engelse Ieren.edit, Ier, niet leer... gek toch, dat je geen verschil kunt maken tussen een l (L ) en een hoofdletter i ..

