Slapende man bestolen op Duitse trein: schilderij met waarde van 25.000 euro spoorloos

Een Duitse man die met een hogesnelheidstrein onderweg was naar een veiling, is bestolen van een schilderij met een geschatte waarde van 25.000 euro.

28-09-2021 10:14:26

Je vraagt je af, hoe de dief wist dat het zo'n waardevol schilderij was?

Dat het dom is om te gaan slapen in de trein naast iets dat 25.000 euro waard is, hoeft waarschijnlijk niet gezegd te worden.

Maar wat voor klacht heeft hij ingediend? Dat de stoel te zacht en comfortabel was? Dat de reis te lang duurde?