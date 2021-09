Model excuseert zich bij ouders voor doorzichtige jurk tijdens modeshow

Een Amerikaans model droeg onlangs een doorzichtige outfit tijdens London Fashion Week. Op haar Instagram deelde ze een conversatie met haar ouders om zich te excuseren voor de weinig verhullende jurk.



Amelia Grey Hamlin paradeerde onlangs tijdens de London Fashion Week in een prachtige jurk. Die was echter doorzichtig waardoor haar borsten en onderbroek zichtbaar waren.



Het 20-jarige model deelde enkele foto’s van de outfit op Instagram. «Free the nipple I guess», knipoogde ze erbij. Maar ze voelde zich wel een beetje schuldig naar haar ouders toe en stuurde hen daarom een bericht. «Sorry voor de tepels, papa. Dat is mode», typte ze. Haar moeder reageerde met een knipoog. «Ik zag het net, haha. Dat is mode», klinkt het.



Meer dan 80.000 mensen liketen haar foto’s. «Je bent ongelooflijk mooi», «We houden van je, meid» en «Dit is iets te veel», lezen we onder meer in de reacties.

Reacties

27-09-2021 14:42:34 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.043

OTindex: 3.651

De dame is niet mijn smaak. De jurk wel

27-09-2021 14:52:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.949

OTindex: 27.604

@Grouse : Dus bij de volgende minimeet kunnen we je daarin bewonderen?

27-09-2021 14:57:28 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.043

OTindex: 3.651



: Naaldhakken maatje 46? Dat wordt zoeken. Laatste edit 27-09-2021 14:58 @Emmo : Ik weet niet of mijn manboobs het aankijken waard zijn @Buick : Naaldhakken maatje 46? Dat wordt zoeken.

27-09-2021 17:36:38 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.043

OTindex: 3.651



Alleen oppassen met de deuren dan



Laatste edit 27-09-2021 17:37 @Emmo : Leuke schoenen hoor. Ik ga voor de plateauzolen. Dan ben ik iets groterAlleen oppassen met de deuren dan

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: