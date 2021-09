Man heeft gênante aandoening: ejaculeert uit achterwerk en laat winden uit geslachtsdeel

Uit je geslachtsdeel komt urine en uit je achterste komen uitwerpselen. Maar wat als het plots omgekeerd is? Het lijkt een gore nachtmerrie, maar een 33-jarige man maakte het echt mee.



Het merkwaardige geval van de man, wiens identiteit onbekend blijft, wordt beschreven in een onderzoeksartikel in het vakblad Cureus. De patiënt ging naar de dokter toen hij vijf dagen last had van pijn aan zijn teelballen. Daarbij vertelde hij dat er al twee jaar een «aanzienlijke hoeveelheid» urine en sperma uit zijn rectum kwam. Uit zijn geslachtsdeel kwamen er dan weer scheten en urine gemengd met uitwerspelen.



Na grondig onderzoek bleek dat de arme man last had van een zogenaamde «rectale prostaatfistel». Dat betekent dat er een ongewone verbinding was tussen zijn prostaat en zijn rectum, waardoor er sperma en urine naar zijn rectum kon vloeien en uitwerpselen naar zijn prostaat. Die verbinding ontstond niet zomaar: twee jaar geleden had de man drie weken in coma gelegen als gevolg van een overdosis drugs. Tijdens die coma kreeg hij een katheter, en die zou een gat tussen zijn prostaat en rectum hebben gemaakt.



De auteurs van het onderzoek wijzen erop dat ze geen weet hebben van het bestaan van tweede geval van een rectale prostaatfistel na de plaatsing van een katether, maar stellen dat het «van cruciaal belang is voor clinici om de talrijke mogelijke complicaties te herkennen die vaak een bijzaak worden voor veel zorgverleners.»



Een chirurgische ingreep kon de 33-jarige man van zijn zeer vervelend probleem verlossen. «De patiënt herstelde met slechts een licht verminderd ejaculatievolume over enkele maanden», staat te lezen.

Reacties

27-09-2021 12:30:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.535

OTindex: 86.318

Quote:

Tijdens die coma kreeg hij een katheter, en die zou een gat tussen zijn prostaat en rectum hebben gemaakt.





Dan is er toch wel slordig gewerkt in dat ziekenhuis. Een wel héél nare kunstfout. Dan is er toch wel slordig gewerkt in dat ziekenhuis. Een wel héél nare kunstfout.

27-09-2021 14:08:07 Linden





Nu staat er niet bij in welk land dit is gebeurd, maar als het Amerika is, dan is een klein rechtzaakje aanspannen met een te verwaarlozen schadebedrag van 276 miljoen dollar niet een slecht idee... @Mamsie : dat dacht ik dus ook.Nu staat er niet bij in welk land dit is gebeurd, maar als het Amerika is, dan is een klein rechtzaakje aanspannen met een te verwaarlozen schadebedrag van 276 miljoen dollar niet een slecht idee...

27-09-2021 14:46:27 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.043

OTindex: 3.651



Maar een dergelijke complicatie lijkt me bijzonder vervelend.

Dan wordt seks met een condoom wel heel erg nodig als je allerlei infecties wilt vermijden. Toen ik de kop las, dacht ik dat het een artikel van GFC was.Maar een dergelijke complicatie lijkt me bijzonder vervelend.Dan wordt seks met een condoom wel heel erg nodig als je allerlei infecties wilt vermijden.

27-09-2021 14:53:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.949

OTindex: 27.604

@Grouse : Ook Zita heeft nog wel eens "bijzondere" berichten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: