Enorme knal gehoord in Utrecht, maar wat was het?

UTRECHT - Op verschillende plaatsen in Utrecht is woensdagavond rond kwart voor tien een enorme knal gehoord.



De meldingen komen onder meer uit de omgeving van de Amsterdamsestraatweg. Geschrokken bewoners hingen daar uit het raam om te kijken wat er aan de hand was.



Ook op Twitter vragen Utrechters zich af wat de knal heeft veroorzaakt. Tot op heden is dat dat niet duidelijk. De politie zegt alleen melding te hebben in de omgeving van het Griftpark. "Dit had vermoedelijk te maken met vuurwerk van de kermis."



Het is niet de eerste keer dat Utrecht wordt opgeschrikt door een explosie. Afgelopen zomer sprongen ramen van woningen in Geuzenwijk na een harde knal. Er was een muurtje opgeblazen met een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk.



April dit jaar was het verderop gelegen Muiderslotplantsoen in Zuilen het toneel van drie enorme ontploffingen. Die bleken afkomstig van zware explosieven, liet de politie toen weten na onderzoek.



Volgens bewoners van Zuilen en omgeving is het nog veel vaker raak geweest.

27-09-2021 08:57:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.932

OTindex: 27.603

Hier op het dorp wordt midden in de nacht ook nog wel eens geknald. Het gaat om "gewoon" vuurwerk. Maar de daders zijn nog onbekend. Ze gebruiken een lange lont en zijn al vertrokken voor het knalt.

27-09-2021 10:01:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.528

OTindex: 86.310

@Emmo : die lange lont is opmerkelijk in een tijd dat veel mensen een kort lontje hebben

27-09-2021 10:03:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.932

OTindex: 27.603

@Mamsie : Juist goed verklaarbaar. Ze gebruiken een lange lont voor het vuurwerk waardoor ze kort lontje voor zichzelf overhouden

