Ome Joop (95) uit IJmuiden niet te stoppen als conciërge

Joop Scholts (95) uit IJmuiden is volgens het Maritiem College in IJmuiden de oudste conciërge van Nederland. Maar wie denkt dat een definitieve pensionering in het vooruitzicht ligt, heeft het mis. Een leven zonder zijn werk kan Joop zich namelijk niet voorstellen.



Als Joop Scholts 35 jaar geleden met de vut gaat, krijgt bij zijn afscheid van de toenmalige directeur de sleutel van het pand in zijn handen gedrukt. "Ik mocht op maandag gewoon weer terugkomen, en dat deed ik. Dit is ook wat ik het liefste doe, want de jeugd houdt me jong van geest."



Op school wordt de conciërge door scholieren al jaren 'ome Joop' genoemd. De IJmuidenaar is razend populair, zo weten scholieren te vertellen. "Hij is superaardig en ik moet het mezelf allemaal nog maar eens zien doen op die leeftijd", lacht een scholier in de aula. Een ander vult aan: "Schilderen, timmeren en dan in de pauze tosti's bouwen. De lekkerste tosti's. Hij doet het allemaal nog."



Frank Out, directeur van het Maritiem College en het Technisch College Velsen, ziet Joop als een inspiratie voor scholieren en leerkrachten. "Joop staat nog voor vier uur per week op de loonlijst, maar parkeert iedere dag zijn brommer op het terrein. Totaal werkt hij hier al 55 jaar in loondienst, dat is geweldig. Op onze school en met plezier ook nog. En zijn vrouw Jannie is nog net zo kwiek als hij."



Wanneer ome Joop écht gaat stoppen? "Dat lijkt wel een examenvraag", lacht hij hardop. "Als het lichaam wil, ga ik gewoon nog door. Je moet bezig blijven, dat is het geheim om oud te worden. En veel vis eten natuurlijk."

