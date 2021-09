4- jarig meisje uit Suriname beweert dat ze al eerder leefde en onderwijzeres was

Een 4- jarig meisje uit het Surinaamse district Wanica doet erg opvallende uitspraken. Zo opmerkelijk, dat haar moeder aan het KIVC heeft gevraagd om een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren.



De curieuze opmerkingen begonnen in juni dit jaar toen haar alleenstaande moeder uit verveling samen met haar kleuter in de auto aan het toeren was buiten hun gewoonlijke route en langs een bekende school in Paramaribo reed.



Het kind wees direct in de richting van het schoolgebouw en vertelde enthousiast en tot schrik van haar moeder dat ze daar ooit les heeft gegeven aan leerlingen.



Ze voegde er aan toe dat ze toen een oude getrouwde vrouw was en bovendien kinderen had.



Tijdens diverse vervolggesprekken met haar ma bleef het kind volhouden dat ze zich nog kan heugen dat ze daar heeft gewerkt als leerkracht.



Het VrouwenCollectief heeft op instigatie van de ouder een gesprek gehad met de vierjarige.



Jennifer Atmo van het KIVC zegt aan GFC Nieuws dat er op basis van de ontmoeting met de kleuter besloten is om verder onderzoek te doen.



Het kind heeft namelijk de juiste antwoorden gegeven op enkele strikvragen die ze onmogelijk kon weten. Er is intussen contact opgenomen met een expert in het buitenland die de kwestie verder gaat beoordelen.



Volgens informatie van de moeder is het meisje op geestelijk vlak gezond. Er is nooit ander afwijkend gedrag opgemerkt.

Reacties

25-09-2021 18:00:42 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.976

OTindex: 16.608

S Ik ben zelf ook de reincarnatie van iemand anders.

Maar omdat het in mijn geval nogal gevoelig ligt, zeg ik er maar liever niets over. Jullie houden dit natuurlijk ook onder de pet!! Denk erom. Maar omdat het in mijn geval nogal gevoelig ligt, zeg ik er maar liever niets over. Jullie houden dit natuurlijk ook onder de pet!! Denk erom.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: