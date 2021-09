Jongen (15) stopt USB-kabel in penis “om te meten hoe lang hij is”

Een tiener uit Londen is in het ziekenhuis beland nadat hij een USB-kabel in zijn penis had gestopt om de lengte van zijn geslacht te meten. Dat meldt

Reacties

25-09-2021 15:39:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.516

OTindex: 86.279

Nog nooit gehoord van een doodgewone liniaal. Voor uitwendig gebruik, welteverstaan.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: