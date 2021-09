Slager Hassan zoekt klant die 1.000 euro te veel betaalde

Hassan Najib van slagerij Zagora in De Pijp is naarstig op zoek naar de klant die hij per ongeluk 1.000 euro te veel liet pinnen. De slager kwam onlangs achter de fout toen hij zijn administratie aan het doen was.



De klant rekende op 7 september om 13.58 uur af in zijn slagerij aan de Eerste van der Helststraat. "Deze klant heeft 1.005,50 euro gepind, maar dat bedrag klopt natuurlijk niet", aldus Hassan. Hij vermoedt dat het bedrag 5,50 euro of misschien 10 euro had moeten zijn.



De slager heeft geen idee meer welke klant hij het hoge bedrag heeft laten afrekenen. Vooralsnog heeft niemand zich bij hem gemeld. Vandaar dat hij het nu op deze manier probeert. "Ik wil het geld heel graag teruggeven", aldus Hassan.

Reacties

24-09-2021 18:45:38 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.974

OTindex: 16.604

S "Ik wil het geld heel graag teruggeven", aldus Hassan.



In mijn vocabulaire komt die zin niet voor. Hebben is hebben en krijgen is de kunst. Ieder voor zich en God voor ons allen. Ik gooi geld dat eigenlijk niet van mij is, altijd in de lucht. En dan zeg ik tegen God: O, schepper van het heelal, als U vindt dat dit geld mij niet toekomt, pak het dan snel. Maar als u vindt dat ik het mag houden, laat het dan weer terugvallen op de aarde. Tot nu toe mocht ik het altijd houden.

24-09-2021 18:46:19 Linden

Dat moet toch via de rekeningnummer te achterhalen zijn. Elke transactie is toch gekoppeld aan een rekeningnummer en naam etc. Of zie je bij zakelijke rekeningen alleen de rekeningnummer staan?

24-09-2021 19:12:25 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.043

OTindex: 3.172

@Linden : Was ook mijn gedachte, i.i.g. het rekeningnummer is bekend en dan terugstorten, doen online bedrijven toch ook.

