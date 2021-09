Zweedse ouders mogen baby niet Vladimir Putin noemen

De Zweedse overheid staat niet toe dat een koppel hun zoon ‘Vladimir Putin’ noemt. De naam van de Russische leider zou meerdere ‘naamwetten’ o

24-09-2021 15:42:12

Volkomen terecht in dit geval. Hier zou een kind in de toekomst veel last van gaan krijgen. Toch is het in sommige landen best gebruikelijk om een achternaam als midden naam te gebruiken. Mijn schoonzus in Schotland heeft haar zoon haar meisjesnaam (een typische achternaam in Schotland) als midden-naam gegeven. Is daar niet ongebuikelijk. Dat zou dus in Zweden ook niet mogen.