Kerst komt dit jaar wel heel vroeg voor Kurt: “Ik kon me niet meer bedwingen”

Het is buiten 20 graden, maar Roeselarenaars Kurt Willem en Geert Braeckevelt dromen nu al van een witte kerst. Sinds afgelopen weekend baadt hun woni

Ach ja, een mens zijn lust is een mens zijn leven. Wíj hier gaan zondag nog lekker barbekoeien in de achtertuin. Dat doen we toch echt liever.Dan wordt het kippenpotendag.

24-09-2021 12:22:16

Dit heeft al niets meer met het geloof te doen maar met eigen ego. Want waarom zou je zo op willen vallen anders dan exhibitionistisch te zijn, want "zie mij nu eens".



Waarom de buitenkant van je huis zo zichtbaar versieren dat kinderen er niets meer van begrijpen, want eerst moet die andere heilige nog komen, Sint-Nicolaas.



Maar gooi de zooi maar lekker door elkaar, zo verdwijnt Sinterklaas in het niet en krijgen wij een verlegging van het Amerikaanse systeem omdat die niet meer wisten wanneer ze Sint-Nicolaas moesten vieren. Het is dezelfde man op een andere datum.



De viering gaat nu erg achteruit en wordt zo een commerciële toestand die alleen nog maar versieren en vreten promoten en de gedachten erachter is al helemaal niet meer belangrijk.



Deze mensen zijn dus ook ongelovig want ze hebben geen idee meer waar de kerst voor staat en wat ze nu precies aan het doen zijn behalve alles volhangen met milieuvervuiling en wachten op de vreetpartij.